Briga entre irmãos por causa de mulher acaba com um indiciado por tentativa de homicídio

Foi concluído nesta semana, um inquérito referente a uma briga entre irmãos, ocorrida no dia 29 de agosto do ano corrente, em uma residência localizada na Rua Palestra Itália, no Bairro Embratel, onde Ramon Júnior de Oliveira Duartez, acabou indiciado pela Polícia Civil, por tentativa de homicídio.

Na ocasião, Ramon desferiu um único golpe com uma viga de madeira de peso considerável, contra a cabeça de seu irmão, que veio tirar satisfação devido o agente ter cantado sua namorada.

Apesar de Ramon alegar em seu depoimento, que agiu em legítima defesa, afirmando que a vítima lhe agrediu primeiro ao ter conhecimento que este havia mexido com sua companheira, ao entender do núcleo de investigação, devido o peso da viga usada e a gravidade da lesão, que levou o ferido a ser internada em estado grave, o agente assumiu o risco de matar quando desferiu o golpe.

Ramon que foi preso em flagrante pela polícia militar no local do crime, foi solto após prestar depoimento e aguardará o julgamento em liberdade. A vítima, segundo as últimas informações, não corre mais risco de morte.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa