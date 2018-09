Carro na contramão provoca acidente no centro de Vilhena

Acidente envolvendo um Fiat Strada, de cor branca com placas de Vilhena e uma moto Honda Biz 125, de cor prata, com placa de Vilhena, aconteceu na manhã desta sexta-feira, 21, na Avenida Liberdade, centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do automóvel, trafegava na contramão pela Avenida Liberdade, sentido Porto Velho, quando colidiu de frente com uma motocicleta que seguia sentido Cuiabá.

No impacto, a condutora da moto sofreu apenas escoriações, sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.

