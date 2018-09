COLORADO: consultor empresarial ministra aula de gestão “pilchado”para ensinar conceitos da cultura

O consultor empresarial Vinicius Paiva da Silva, que presta consultorias para empresas e leciona cursos de Gestão e Liderança no Cone Sul e regiões vizinhas, decidiu dar uma aula vestido à caráter da cultura gaúcha na noite desta quarta-feira, 19, na cidade de Colorado.

Segundo o consultor, a ideia foi homenagear a cultura gaúcha e comemorar a “Semana Farroupilha”, celebrada no Rio Grande do Sul dos dias 13 a 20 de setembro.

“Aproveitei a oportunidade para passar um pouco dos conceitos de cultura, causa e filosofia”, disse o consultor.

O consultor, aliás, é gaúcho. A empresa que fundou com um irmão, a VPS, nasceu no Rio Grande do Sul na década de 1990. Atualmente, a empresa atua em Rondônia, especialmente nas cidades do Cone Sul e no extremo-norte de Mato Grosso, além de Porto Velho. A empresa vai lançar, em breve, os cursos de Gestão e Liderança numa plataforma virtual, disponíveis para interessados de todo o país.

A mesma aula será ministrada, também com o consultor a caráter, em Comodoro, na noite desta sexta, 21.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria