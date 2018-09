Demora em acabamento de obra irrita moradores do Setor 9

Na manhã desta sexta-feira, 21, a redação do Extra de Rondônia, recebeu reclamações e fotos de moradores da Rua 916, no Bairro Alto Alegre, no Setor 9, em Vilhena, onde se dizem irritados com a demora no acabamento de uma obra que começou há várias semanas.

De acordo com um morador, a terra que foi retirada para fazer a vala para colocar tubulação foi jogada no meio da via. Com isso, inviabilizando trafego de veículos, no qual passa apenas um de cada vez.

Além disso, o vento leva a terra para dentro das casas e comércios da região, fazendo com que os moradores passem momentos desagraveis, pois a toda hora tem que limpar as casas e as mercadorias que estão expostas nas gondolas dos estabelecimentos comerciais.

A comunidade pede ao responsável pela obra que agilize o término o mais rápido possível, ou mande um caminhão pipa para amenizar a situação, pois não aguentam mais tanta poeira.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Internauta