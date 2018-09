Ezequiel Neiva afirma que o seu trabalho, as parcerias e as lideranças nos municípios serão os diferenciais dessa eleição

O candidato a deputado estadual pelo PTB, Ezequiel Neiva, tem mantido uma série de reuniões diárias por onde tem passado, mostrando que tem trabalho prestado à sociedade rondoniense, tanto quando foi deputado estadual, quanto em sua gestão como Diretor Geral do DER, comandando uma das principais secretarias do governo de Rondônia.

Ezequiel Neiva frisa que o compromisso e o trabalho realizado é sua carta de apresentação, mas o fundamental é o que ele ainda pode fazer pelo Estado se eleito deputado estadual. “Temos a confiança de amigos, apoiadores e lideranças por todo o estado, e a cada dia novas adesões vão encorpando este projeto”.

Sobre suas ações de grande porte realizadas no para o Cone Sul, Neiva cita projetos como o início do asfaltamento da Rodovia do Boi, começando por Corumbiara; o asfaltamento da rodovia de Pimenteiras; e a restauração das rodovias estaduais pavimentadas. “Estes projetos contribuem diretamente para o desenvolvimento da região, com a geração de empregos e renda”, destacou Neiva ao acrescentar que o agronegócio é o alicerce da economia rondoniense, e que este setor precisa de boas estradas para continuar crescendo.

Ezequiel disse que os municípios continuarão recebendo o seu apoio, assim como o homem do campo, que sempre foi tratado como prioridade em seu mandato de deputado estadual e também como diretor do DER.

Texto e fotos: Assessoria

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.