Foragida da Colônia Penal é localizada dentro de guarda roupas no Marcos Freire

Rosely Alves da Silva, de 36 anos, foi recapturada pela Polícia Militar, na tarde quinta-feira, 20, escondida dentro de um aguarda roupas, em uma residência localizada no Bairro Marcos Freire, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, a polícia chegou até a foragida, após abordar em via pública, um indivíduo que tentou esconder o rosto e indicou o imóvel como sendo o local onde estariam seus documentos pessoas.

Na casa onde reside uma apenada do regime semiaberto, que faz uso de tornozeleira eletrônica, os militares entraram para procurar os documentos do suspeito e acabaram localizando escondida dentro de uma guarda roupas, Rosely, que segundo informações extraoficiais, pulou o muro da Colônia Penal de Vilhena no início desta semana.

A reportagem do Extra de Rondônia teve conhecimento da evasão, mas quando procurou a Colônia Penal, um agente penitenciário identificado apenas como Flávio, afirmou não ter havido fuga e o diretor de segurança Jair Stiipp, se encontrava com o telefone fora de área e não respondeu o contato realizado através de um aplicativo de mensagens.

Diante dos fatos, Rosely recebeu voz de prisão e foi novamente conduzida até a Colônia Penal para serem tomadas as devidas providências.

Texto e foto: Extra de Rondônia