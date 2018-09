Foragidos da justiça de Vilhena por homicídio se apresentam a polícia

Os jovens Luan Wudask do Nascimento e Ezequielson de Souza Vieira, considerados foragidos da justiça de Vilhena pelos crimes de homicídio, se apresentaram à polícia na última terça-feira, 18.

Luan que estava foragido desde o dia 09 de julho, do ano corrente, e é acusado de ter assassinado a ex-esposa Anna Karolyne dos Santos, de 19 anos, asfixiada e ainda tentado destruir o cadáver, se apresentou na cidade de Auto Garças/MT. O crime ocorreu em Chupinguaia, onde o suspeito residia.

Já Ezequielson, que é acusado de matar com 13 tiros, o padrasto de sua esposa na noite do último dia 07, em frente uma residência no Bairro Alphaville, em Vilhena, estava foragido desde o dia do crime e se apresentou na delegacia desta cidade.

Devido ambos estarem com mandados de prisão preventiva decretados, já saíram das delegacias diretamente para as casas de detenções.

Texto e foto: Extra de Rondônia