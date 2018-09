Motociclista é socorrida ao hospital após ser atingida por carro no centro de Vilhena

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 21, por volta das 17h30, no cruzamento da Avenida Major Amarante com Rua Geraldo Magela, no centro de Vilhena.

De acordo com a Polícia Militar, a condutora da motocicleta Honda Fan, de placa NDV-1835/Vilhena, seguia pela Major Amarante, sentido, Porto Velho, quando ao chegar no cruzamento, foi atingida por um automóvel Renault Fluence, placa AYX-1865/Vilhena, que teria avançado, com isso, provocado o acidente.

No impacto, a condutora da moto caiu e sofreu escoriações, sendo socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptrân) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia