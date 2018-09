Motorista de Pimenta Bueno morre após tombar carreta no MT

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 21, por volta das 06h00, na BR-174, entre Cáceres e Cuiabá no Mato Grosso.

De acordo com informação via telefone da Polícia Rodoviária Federal (PRF) – o motorista identificado como Algemiro de Lima, de 55 anos, seguia como uma carreta Scania – 113, de cor branca, sentido Cuiabá, quando perdeu o controle de direção e tombou as margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi até ao local e usou o desencarcerador para retirar a vítima que morreu presa as ferragens.

O corpo do motorista foi levado para o necrotério de Várzea Grande e depois dos trabalhos de praxe foi liberado para ser transladado para o município de Pimenta Bueno, onde será velado e sepultado.

Algemiro trabalhava na empresa Cone Sul Transporte.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Pimenta Virtual