PC elucida duas tentativas de homicídio ocorridas em menos de um mês contra adolescente infrator

O delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia de Homicídios de Vilhena apresentou na manhã desta sexta-feira, 21, a elucidação de duas tentativas de homicídio, ocorridas contra um único adolescente, em menos de um mês, no ano de 2014, em Vilhena.

Segundo as investigações, a vítima, que na época era voltada a pratica de crimes, sendo muito conhecido da empresa, por já possui inúmeras passagens pela polícia, na primeira tentativa, que ocorreu no dia 14 de outubro, de 2014, sofreu um golpe de faca ao ser abordado por dois meliantes em uma bicicleta, que ainda o perseguiram por várias ruas, até que este conseguiu se refugiar dentro de uma igreja, no Bairro Orleans.

Na segunda tentativa, ocorrida no dia 11 de novembro do mesmo ano, a vítima já havia se recuperado do ferimento e estava na varanda de uma casa, no Residencial Alvorada, conversando com amigos, quando dois meliantes, em um carro, passaram em frente o imóvel e o passageiro colocou um dos braços pela janela e efetuou vários disparos contra o menor, que não foi atingido. Porém, um homem que estava no local, acabou sendo baleado gravemente em uma das pernas.

Mesmo a vítima se negando a informar a identidade de quem poderia ter tentado contra sua vida, o núcleo de investigações da Polícia Civil levantou, que as duas tentativas foram cometidas pelo mesmo agente, que também era menor de idade na época.

Na primeira tentativa, descobriu-se, que o agente estava na garupa de uma bicicleta conduzida por Weverton Henrique da Silva Pereira, mais conhecido como “Bolacha”, que foi executado com pelo menos três tiros de pistola calibre 380, na noite do dia 10 de maio deste ano, na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro Embratel, em Vilhena.

Já na segunda tentativa, não foi possível identificar o condutor do veículo que deu cobertura na prática do crime e na fuga do menor infrator.

Apesar de agora o agente já possuir maior idade, devido os crimes terem sido cometidos quando o mesmo ainda possuia 17 anos, seu nome não poderá ser divulgado. Informações extraoficiais afirmam que a vítima, que hoje também é maior, largou o crime e se dedica a vida religiosa.

Texto e foto: Extra de Rondônia