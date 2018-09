Professores do Ifro e Unir fecham parceria em projeto de acervo digital com periódicos de RO

Na manhã desta sexta-feira, 21, os professores universitários Juliano Naves, Edeli Oliveira, Marco Antônio Andrade, Allysson Viana e Sandro Colferai, visitaram a redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, para falar do projeto de criação de um acervo digital com documentos históricos que narram acontecimentos do desenvolvimento do Estado.

Allysson e Sandro são do campus da Unir de Vilhena; já Juliano, Edeli e Marco são do Ifro de Ji-Paraná.

O grupo explicou que o projeto faz parte do Núcleo Informatizado de Memória e Pesquisa do IFRO (Nimpi), e visa organizar periódicos e outros materiais que contribuam para caracterização e narrativa da história de constituição do Estado. Todos os documentos fornecidos são digitalizados e disponibilizados para pesquisadores.

De acordo com Juliano Naves, um dos coordenadores, o projeto surgiu no ano de 2013 em Ji-Paraná, com o intuito de montar um acervo online dos periódicos antigos para evitar que possíveis desastres fizessem se perder – caso ocorrido recentemente com o museu histórico da cidade de São Paulo, que teve muitos artigos destruídos com o fogo.

Naves narra que a ideia surgiu em parceria com o professor de história, Lourival Inácio Filho, que também visualizava a carência da circulação destes materiais. Inclusive, a seu ver, a divulgação serve para que pessoas de todo o país pudessem ter acesso à história de Rondônia.

Este ano, o site do Nimpi foi inaugurado e já conta com os periódicos da “Tribuna Popular” do município de Cacoal, “Correio Popular” de Ji-Paraná e “Alto do Madeira” de Porto Velho, além da contribuição do Museu Estadual.

“O foco do projeto é despertar interesse de pesquisadores para a nossa região. Inclusive a professora Rosa Maria pretende estudar as poesias da época, isso devido a um texto que encontrou publicado no Alto Madeira”, pontuou Naves.

Recentemente foi fechada uma parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir), campus de Vilhena e, em breve, os periódicos do Cone Sul estarão disponibilizados no site do Nimpi.

Naves finaliza informando que o projeto arrecada tudo que for memória e contribua para a identidade cultural de Rondônia.

Caso alguém possua fotografias antigas com datas, edições antigas de revistas ou jornais produzidos em Rondônia, poderá colaborar.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia