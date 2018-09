Veja quem ganhou os ingressos para o show de Brenno Reis & Marco Viola

O Extra de Rondônia em parceria com o Old Ranch sorteou três ingressos para o show de comemoração dos 20 anos de carreira da dupla Brenno Reis & Marco Viola, que acontecerá no próximo sábado, 29.

Os vencedores são: Ana Delis da Silva Ortiz, Cleitaum Melato Coltro e Tiago Trindade Santana.

Os ganhadores podem retirar seu ingresso na sede do site localizada na Avenida Liberdade, nº 3399 – Centro, das 14h00 as 17h00. Lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação