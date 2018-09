Após colidir com motocicleta, motorista perde controle da direção e se choca contra muro em Cerejeiras

O acidente ocorreu no final da tarde de sexta-feira, 21, no cruzamento das Ruas Maceió e Robson Ferreira, no Bairro José de Anchieta, em Cerejeiras, onde, após colidir com uma motocicleta Honda Bros, a condutora de um Voyage perdeu o controle da direção e acabou se chocando contra o muro de uma residência, em Cerejeiras.

De acordo com o registro da ocorrência, a motorista relatou que seguia pela Robson Ferreira, sentido Colorado, quando no cruzamento com a Maceió, colidiu com uma motociclista, perdendo o controle da direção e vindo a se chocar contra o muro de uma residência, que ficou parcialmente destruído.

A motociclista, que estava com a documentação do veículo irregular, precisou ser conduzida ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros, porém, não sofreu ferimentos graves.

A Perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. A condutora do carro não se feriu.

Texto e fotos: Extra de Rondônia