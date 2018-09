Chuva com ventos fortes causam transtornos aos moradores do Conjunto União em Vilhena

A chuva com ventos fortes na tarde deste sábado, 22, que caiu na região de Vilhena, causou transtornos na cidade, principalmente para os moradores do Conjunto União.

De acordo com a moradora do lote 5 quadra 20, Joice Callis, de 65 anos, não é a primeira vez o telhado de sua casa e de diversas outras do bairro, não suportam chuva com ventos e acabam por serem levadas pelo vendaval.

Entretanto, a moradora afirma que isso acontece devido aos materiais e serviço de péssima qualidade que foi empregado pela empresa João de Barro que projetou e construiu as casas do residencial.

A moradora desabafa e explica que, além do telhado que não suporta ventania e se desmancha, também há problemas na rede elétrica, na rede de água e esgoto.

Diversas casas do conjunto foram destelhadas durante a chuva deste sábado. Todavia, “Joice quer saber quem vai arcar com os prejuízos, já que, além da cobertura, praticamente todos os móveis foram molhados e estão praticamente perdidos”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia