Concorra a ingressos para o 11º Bailão da Agronomia de Cerejeiras

No próximo sábado, 29, acontece a 11ª edição do “Bailão da Agronomia” no Espaço Eventos Rodrigues em Cerejeiras.

A festa contará com a participação de Bruno & Rodrigo, Marcio Santtoro e João Pedro Murari. Os ingressos estão em seu primeiro lote pelo valor de R$ 20,00, podendo ser adquiridos no Restaurante Malagueta, Serve Festa do Mineiro, Supermercado Paulista, Ubiratã Confecções de Colorado e Espetinho do Braga em Corumbiara.

O Extra de Rondônia em parceira com os organizadores do evento sorteará cinco ingressos da festa. Para concorrer basta responder nos comentários desta matéria: “Qual é a edição do Bailão da Agronomia?”, lembrando que também é necessário deixar seu nome completo e número de telefone.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação