CORUMBIARA: motociclista dorme e professor aposentando acaba morrendo em acidente

O professor aposentado, Jayme Ferreira de Araújo, de 55 anos, morreu no início da manhã deste sábado, 22, ao dar entrada no Hospital Municipal de Corumbiara, após se envolver em um acidente entre motocicletas, no km 0,5 da RO-370, próximo a Cohab.

De acordo com o registro da ocorrência, um jovem chamado Lucas, de 21 anos, que conduzia uma Honda NXR 150 Bros, e tinha como carona, outro jovem de 20 anos, afirmou que voltava da cidade de Cerejeiras, porém, devido estar com muito sono, acabou dormindo na condução do veículo, colidindo com a motocicleta de Jayme, que é do mesmo modelo.

Jayme chegou a ser socorrido por uma ambulância até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O carona de Lucas relatou que durante todo o percurso, vinha “cutucando” o piloto, que cochilou por várias vezes.

Lucas, que também ficou ferido no acidente, foi conduzido ao hospital e passa bem.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, Jayme já lecionou em distritos de Cerejeiras e por último atuou em uma escola em Corumbiara, onde passou a residir após a aposentadoria.

