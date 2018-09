Hosana Capixaba intensifica campanha no Cone Sul; hoje lança candidatura em Cerejeiras

Com a desistência do deputado federal Nilton Balbino, popular “Nilton Capixaba” (PTB) na disputa para retornar ao Congresso Nacional, foi indicado sua esposa Hosana Meire da Silva Balbino, conhecida por Hosana Capixaba.

Hosana é oriunda do município de Cerejeiras está neste fim de semana intensificando sua campanha no Cone Sul. Ela tem o apoio do Governador Daniel Pereira (PSB) e hoje, sábado, 22, tem agenda na cidade de Cerejeiras.

A partir das 19 horas na Avenida das Nações haverá evento de lançamento da campanha de Hosana Capixaba.

Hosana é membra da igreja Assembleia de Deus é casada com o deputado Nilton Capixaba, é formada em administração e pós-graduada em controladoria e finanças, além de planejamento e gestão.

Em reuniões que Hosana participou reafirmou seu compromisso com o povo de Rondônia. Se for eleita terá um mandato participativo e o apoio total de seu esposo Nilton Capixaba em busca de recursos para os 52 municípios do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.