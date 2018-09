Jovem sofre tentativa de homicídio em frente casa na Cohabinha; seu estado é grave

Um jovem identificado como sendo André da Silva Souza, de 18 anos, foi baleado com três tiros de revolver na noite deste sábado, 22, por volta das 22h30, na Rua ABC, no bairro Cohabinha, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava na frente de uma residência na companhia de dois colegas, quando um homem numa moto se aproximou e mandou que a vítima e seus colegas sentassem. Logo após, efetuou três disparos contra André e fugiu do local.

Os disparos acertaram o ombro, abdômen e a nuca da vítima. André foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena em estado grave.

De acordo com a informação, um dos colegas da vítima que estava no momento do crime, relatou a polícia que o suspeito antes de efetuar os disparos disse “Aqui é Comando Vermelho”, dando a entender que é um braço da facção criminosa do Rio de Janeiro, que está se enraizando em Vilhena.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia