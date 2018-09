Para fortalecer rede básica e desafogar hospital, posto de saúde do Cristo Rei atenderá até 22h

O secretário de Saúde, Afonso Emerick, anunciou nesta sexta-feira que o atendimento do Posto de Saúde do Cristo Rei passará a acontecer até às 22h, de segunda a sexta-feira, a partir desta segunda-feira, 24, em Vilhena.

A medida permitirá que cerca de 750 pacientes sejam atendidos a mais por mês na unidade e visa desafogar o Hospital Regional de Vilhena.

Foi preparada uma equipe de 5 profissionais para realizar cerca de 25 atendimentos por noite. Composto por clínico geral, enfermeiro, técnico em enfermagem, recepcionista e coordenador, o plantão noturno atenderá das 18h às 22h moradores do Cristo Rei, setores 19, 17 e 20, Parque Cidade Jardim I, II e III, bem como localidades próximas.

Para Afonso, a ação é um passo importante na melhora da Saúde de Vilhena. “O horário estendido será importante para as pessoas que não conseguem ir ao postinho durante o dia por causa do trabalho. Também ajudará a desafogar o atendimento do Hospital Regional. Nossa meta é, cada vez mais, fortalecer a rede básica para que os casos simples sejam resolvidos nos postinhos”, explica o secretário.

O prefeito Eduardo Japonês lembrou que esta é uma ação inédita na história da Saúde de Vilhena. “É um dos meus compromissos de campanha e algo que nunca foi feito aqui, mas que já funciona muito bem em outros Estados. Estou feliz que conseguimos colocar em prática em tão pouco tempo de administração”, conta.

ATENDIMENTO

Os pacientes que têm consultas agendadas e recebem acompanhamento continuarão a ser atendidos no horário normal, das 7h às 18h.

Das 18h às 22h o atendimento será feito na hora e receberá casos de baixa complexidade. É necessário apenas apresentar o Cartão do SUS.

Atualmente, o postinho já realiza 2.250 atendimentos, em média, por mês na unidade das 7h às 18h, sendo os casos de amigdalite, infecção urinária, febre, vômitos, diarréia e náuseas os mais comuns. Com o horário noturno a previsão é que o número de atendimentos cresça mais de 30%, chegando a 3 mil.

De acordo com a direção do postinho, este horário estendido dará oportunidade a pessoas que têm pouco tempo livre e que, muitas vezes, deixam de tratar doenças simples levando o caso a se tornar crônico e gerando a necessidade de mais gastos, sofrimento e atendimento até mesmo no Hospital Regional.

O agendamento de consultas para o horário diurno continuará acontecendo sempre nas sextas-feiras, às 7h.

Texto e foto: Assessoria