COLORADO: homem é detido portando 50 munições calibre 22 e carne de animais silvestres

O fato foi registrado na última quinta-feira, 20, por volta das 23h00, quando uma guarnição da Polícia Militar (Patamo), estava em patrulhamento pela BR-435, próximo ao município de Colorado do Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais da PATAMO avistaram um homem que trafegava pela rodovia numa moto, que ao perceber a presença da viatura agiu de forma que chamou a atenção dos militares. Com isso, foi feita a abordagem ao suspeito.

Em revista pessoal, foi encontrado dentro de uma mochila que o mesmo trazia consigo, 50 cartuchos CBC – calibre 22, intactos e certa quantia de carne de animais aparentando ser Jacaré e Cutia.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão. As munições e a carne aprendida foram levadas para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado e entregue para as autoridades de plantão para as providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração