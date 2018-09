Defensora contumaz do “Ficha Limpa” na Câmara, agora Maria José se cala diante de alteração na lei solicitada por prefeito

Quando presidia o parlamento, ela chegou a dizer que “leis devem ser cumpridas doa a quem doer!”

Em 1º de julho passado, quando tomou posse de prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV) afirmou com veemência que sua vice, Maria José da Farmácia, teria “um papel importante na administração”. E que ela “até por ganhar (financeiramente) muito bem, iria acompanhar os trabalhos da prefeitura”. Relembre AQUI

Tendo isto como premissa, os vilhenenses querem saber: qual é o motivo da vice-prefeita compactuar com as alterações na Lei do “Ficha Limpa Municipal”, que prevê reduzir as penas de 8 a 2 anos, para favorecer a nomeação de servidores aliados do prefeito?

Para conseguir seu objetivo, Japonês enviou nesta semana, à Câmara de Vereadores, o projeto nº 5.492/2018 que institui alterações as modificações respectivas na lei. O projeto foi apenas lido em plenário na última sessão ordinária e retornará à pauta do dia 2 de outubro. Relembre AQUI

Embora admita que a alteração tem por finalidade a nomeação do secretário de saúde, Afonso Emerick (que tem 60 dias, a partir da nomeação, para apresentar todas as certidões), seu comportamento foi duramente criticado pela opinião pública, por estar indo na contramão do princípio ético-moral: ao invés de aplicar penas mais severas, ele quer “amolecer” a lei.

“DEFENSORA” DA LEI NO LEGISLATIVO

Quando presidia a Câmara de Vilhena, entre outubro a dezembro de 2016, Maria José foi uma defensora contumaz do projeto nº 3.686 de julho de 2013 (que segue os parâmetros da lei complementar nº 135, de 2010, da Presidência da República –Leia AQUI).

Na sessão ordinária de 19 de dezembro, a então vereadora ocupou a tribuna da Casa de Leis para criticar e se manifestar contrária a projeto de lei semelhante que previa facilitar a atuação do ex-prefeito Melki Donadon (PTB) na gestão de sua esposa, Rosani Donadon (MDB).

Na ocasião, Maria José chegou a dar conselhos aos novos vereadores dizendo que “leis devem ser cumpridas, doa a quem doer!” e que “cada dia que passa há leis sendo manipuladas por interesses individuais”. É o que informa matéria do site da Rádio Onda Sul, de Vilhena, Relembre AQUI

Maria José citou, ainda, no seu discurso, uma frase de Sócrates que diz que “leis são como teias de aranhas, boas para capturar mosquitos, mas os insetos maiores rompem sua trama e escapam”.

E finalizou: “Não podemos permitir que isso aconteça. Por isso temos que reforçar as teias sem deixar brechas. Quero dizer aos vereadores que olhem com dignidade para as leis e respeite-as, pois elas foram criadas para serem cumpridas e não modificadas para favorecer esse ou aquele”.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição da vice-prefeita para os esclarecimentos necessários à comunidade vilhenense.

