Em carta, padre de Vilhena pede reflexão a católicos nas eleições: “Atentos para não votar em quem já demonstrou ser desonesto”

O padre Marcos Laurindo Bento, coordenador da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, de Vilhena, enviou carta às comunidades católicas pedindo reflexão no pleito eleitoral que ocorrerá no domingo 7 de outubro.

Na mensagem, o padre Marcos pede aos cristãos atenção para que não continuem entregando o governo a pessoas que são inimigas da verdadeira democracia e alerta para não votar naquele que já demonstrou ser desonesto.

Ainda, o sacerdote é da opinião dos bons católicos participarem da vida política. “Fica uma pergunta muito séria: por que nossos bons católicos não se candidatam para servir o povo num cargo político? E vai outra pergunta: por que quando aparece um bom católico como candidato, os católicos não votam nele em massa, independentemente de partido? Vale a pena pensar”, avaliou.

>>> LEIA, ABAIXO, A CARTA NA ÍNTEGRA:

CARTA PARA AS COMUNIDADES

Irmãos e irmãs na fé,

Nós somos uma nação democrática. Certamente é o melhor regime de governo. É verdade que ainda falta muito para que nosso Brasil seja uma democracia de verdade. Mas, na esperança e no empenho de todos os cristãos e dos outros bons brasileiros, vamos chegar lá.

Quero insistir sobre alguns pontos que exigem muita atenção dos eleitores para que não continuem entregando o governo a pessoas que são inimigas da verdadeira democracia.

É necessário saber que enquanto o candidato se elege negociando os votos; enquanto os eleitos enriquecem com a prática de corrupção; ou não se interessam pelos grandes problemas brasileiros; enquanto houver tanta gente na pobreza extrema; enquanto houver tão pouca gente com tanta riqueza e tanta gente sem o mínimo necessário para uma vida digna; enquanto houver candidatos que trocam de igreja para garantir sua eleição, enquanto continuam sendo feitas promessas sem fundamentação possível de cumpri-las, o eleitorado está sendo enganado e explorado. Com este tipo de candidatos e de políticos nunca teremos uma verdadeira democracia.

É preciso que os eleitores, todos, conheçam essa realidade e conheçam o comportamento de quem se apresenta como candidato para não votar em pessoas que mentem, enganam e buscam seu interesse pessoal, dá própria família ou partido. Votar em pessoas assim é cometer pecado, e grave, contra a Pátria, contra Deus e contra a vida! Já pensaram que muitos morreram por falta de atendimento médico porque o dinheiro foi desviado por governantes corruptos? Como ficarão no dia do juízo final estes governantes e seus eleitores?

É necessário também que saibam o seguinte: não é verdadeiro católico aquele que se compromete com um comportamento politico que favorece a continuidade de maus governantes. Não é bom político e não pode receber votos, aquele que, mesmo ocupando cargos na Igreja, até mesmo de algum ministério, está envolvido com comportamentos desonestos na prática política.

O eleitor deve estar atento para não votar em quem já demonstrou que é desonesto, ou porque enriqueceu no cargo, ou porque trocou de igreja ou de religião para garantir apoio religioso, ou porque é contra a vida apoiando a prática do aborto, da eutanásia, contra a família, e outros comportamentos que são contra um mundo de maior justiça para todos. Este mundo tem um nome dado por Jesus: “Reino de Deus”!

Tem mais: não acreditem naqueles que continuam dizendo que a Igreja não tem nada a ver com esse assunto. Quem fala isso não é bom católico e mostra que não conhece nem Jesus Cristo e nem nossa Igreja. Foi esta a Igreja que Jesus preparou (Mt 16, 18 – 19) e fez nascer com o envio do Espírito Santo (Jo 20, 21 – 23).

E fica uma pergunta muito séria: por que nossos bons católicos não se candidatam para servir o povo num cargo político? E vai outra pergunta: por que quando aparece um bom católico como candidato os católicos não votam nele em massa, independentemente de partido? Vale a pena pensar.

É urgente o surgimento de uma nova geração de ocupantes de cargos nos três poderes da república brasileira. Com certeza no judiciário brasileiro também. MAS, É TAMBÉM URGENTE QUE TENHAMOS MELHORES ELEITORES. Vota bem quem ama nosso Brasil, nossa Rondônia, o próprio município e não somente ama a si mesmo e não pensa nos outros.

Está na hora, e é agora, que nosso povo tem que tomar consciência que é preciso mudar os rumos de nosso País e do nosso Estado de Rondônia. Do jeito que está não podemos deixar. Ou mudamos a classe política do País e do Estado, ou eles acabam com o que resta dele e da dignidade de nosso povo.

MANDATO:

Irmãos e irmãs na fé, peço que esta carta seja lida em todos os CPCs das nossas comunidades, em todas as reuniões e encontros das nossas pastorais, serviços e movimentos eclesiais. Os Coordenadores/as das comunidades tomem sempre um pequeno tempo nas celebrações, ou criem tempos especiais para passar ao povo e refletir com ele o conteúdo dessa carta.

Vilhena, 19 de agosto de 2018, Solenidade da Assunção de Nossa Senhora.

Pe. MARCOS LAURINDO BENTO

Pároco da Paróquia N. Sra. Auxiliadora

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia