Pai é atingido por tiro ao negar abrigo ao filho foragido da justiça

O fato aconteceu na noite deste domingo, 23, na Rua 8005, no Conjunto Alvorada, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações extraoficiais colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem identificado até o momento por Willian e que seria foragido da justiça, chegou à casa de seu pai identificado como Adeildo Gelbare, de 41 anos, no endereço citado, e diante da negativa do seu progenitor para abriga-lo em sua residência, o mesmo teria sacado uma arma e disparado por três vezes contra seu pai acertando um tiro na barriga que transfixou.

Após atirar em seu próprio pai o homem teria fugido numa Biz de branca em companhia de um comparsa tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional e passa por procedimentos médicos.

A PM faz buscas para tentar localizar o suspeito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia