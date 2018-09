Projeto para ajudar os “manos” e o retorno da tropa de choque – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ FICHA LIMPA

A semana encerrou agitada no mundo político em Vilhena. O prefeito Eduardo Japonês (PV) enviou à Câmara, projeto de lei para significativas mudanças na lei do “Ficha Limpa Municipal”. O motivo: beneficiar o recém-nomeado secretário de saúde, Afonso Emerick. Japa quer reduzir de 8 a 2 as penas impostas aos que forem condenados na justiça. Leia AQUI

@@@ AJUDAR OS “MANOS”

Após a publicação da notícia, Japa foi duramente criticado pela opinião pública pelo fato de querer reduzir uma lei que está em consonância em âmbito federal. Demonstrou, também, que para favorecer os “manos” é necessário enfrentar turbulências, mesmo que elas sejam as piores possíveis. Ou seja: alterar para ajudar os amigos e deixa prá lá a lei. Vai vendo!

@@@ TEORIA E PRÁTICA

O comportamento do prefeito também demonstrou que, em quase três meses de mandato, não conseguiu “segurar” três importantes promessas ditas em campanha: ficha limpa, nepotismo e enxugamento da máquina pública. Com relação ao primeiro item, já falamos acima. Sobre o nepotismo, teve que exonerar, de cargo comissionado, a esposa do secretário de administração para evitar problemas com o Ministério Público. E, no relativo à máquina pública, já passou dos 500 cargos comissionados. Como se vê o discurso em campanha é um, no exercício do cargo é outro bem diferente.

@@@ TROPA DE CHOQUE, O RETORNO

Os nobres edis acataram o projeto que prevê alterações no Ficha Limpa e colocaram na pauta da última sessão ordinária, na terça-feira, quando foi lido. De lá prá cá, ninguém se manifestou. Estão como o nome desta coluna informativa, “Cego, surdo e mudo”. Até parecem com o grupo da tão famigerada “Tropa de Choque”, que era formada por vereadores que defendiam com unas e dentes o ex-prefeito Zé Rover (PP) no Legislativo. O grupo, sem pestanejar, aprovava tudo que o prefeito enviava à Câmara, sem nenhum questionamento. Estão quase lá. Relembre AQUI e AQUI

@@@ SÓ INSINUAÇÕES

Como se passaram vários dias desde que o projeto foi em plenário e nenhum parlamentar disse que “apoia” ou que “rejeita”, correm insinuações nos bastidores da política vilhenense de que os edis poderiam receber uma recompensa em cargos na prefeitura. Esperemos que sejam apenas insinuações.

@@@ E, CADÊ A VICE-PREFEITA?

A vice-prefeita, Maria José da Farmácia (PSDB), sumiu. Ela ainda mora em Vilhena? Ficou caladinha da silva com relação às pretensas do seu amigo Eduardo em alterar a lei Ficha Limpa. O que ela pensa sobre o assunto?

@@@ VOTE EM CANDIDATOS DO CONE SUL

Com o período eleitoral, Vilhena e os municípios do Cone Sul voltam a receber inúmeros candidatos/turistas de outras regiões e que nunca foram vistos por estas bandas. Até deputados (estaduais e federais) considerados “forasteiros” percorrem Vilhena se dizendo que são do Cone Sul, mesmo sem ter destinado nenhum recurso concreto nos quatro anos para os municípios. Emenda parlamentar não é nada concreto. Há que ficar atentos, já que estes candidatos, após eleitos, somem da região e só retornam em 4 anos. É mais fácil cobrar de um deputado eleito por nossa região, porque o mesmo tem “raízes”, tais como familiares e amigos.

@@@ CÂMARA DE COLORADO DESGASTADA

Após lavarem a “roupa suja”, serem vaiados e usarem o plenário para pedir desculpas, os vereadores de Colorado do Oeste decidiram por rejeitar o projeto que previa auxílio-alimentação de R$ 500,00 em benefício próprio. O edis foram duramente criticados pelos moradores por tentar gastar o dinheiro público numa coisa desnecessária. Tomara que tenham aprendido a lição, após o desgaste sofrido. Leia mais AQUI

@@@ PERDENDO PARCEIROS

O vereador vilhenense Ronildo Macedo (PV), candidato a deputado federal, visitou esta semana a redação do Extra de Rondônia. Na entrevista, ele falou de suas propostas, mas desanimou ao falar de colegas do parlamento que garantiam apoio a sua candidatura e agora desistiram por “carregar” candidatos de outras regiões. Ele evitou citar nomes.

@@@ DESCOBERTOS PELO FACE

Mas, numa rápida pesquisa através da rede social Facebook, percebe-se quem são os que agora apoiam “paraquedistas”. Eles são: o prefeito Eduardo Japonês (PV) apoia Jaqueline Cassol (de Rolim de Moura), e os vereadores Adilson de Oliveira e Rafael Maziero, ambos do PSDB, apoiam Mariana Carvalho (de Porto Velho). Os que se mantiveram firmes com Macedo são: Rogério Golfetto (PTN), Wilson Tabalipa (PV) e Samir Ali (PSDB).

