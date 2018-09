Amigos e familiares realizam evento beneficente para custear tratamento de jovem cerejeirense

Os amigos e familiares de Fábio Vinicius dos Santos Lopes de 25 anos, que recentemente foi diagnosticado com uma doença rara e degenerativa conhecida por Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), estão organizando um evento para arrecadar dinheiro e custear o tratamento do jovem nos Estados Unidos (EUA).

O evento acontecerá no dia 04 de novembro, a partir das 07h00 com uma pedalada da Praça dos Pioneiros até o Campo Internacional, na Linha 4. As inscrições já estão abertas sendo R$ 30,00 adulto e R$ 10,00 infantil. Durante o passeio haverá o sorteio de duas bicicletas.

Após a pedalada será realizado na Linha 4, Campo Internacional, um almoço beneficente com churrasco a R$ 35,00, venda de porções, bebidas, bolos e doces.

Durante o almoço ocorrerá um bazar de roupas e acessórios, bingo, sorteio de rifa, campeonato de futebol e bocha.

Para mais informações entrar em contato através do telefone 9 8403-0546 falar com Kelly. Caso alguém queira contribuir com valores em dinheiro, poderá realizar doações na Conta Corrente: 21.260-1 Agência: 2197-0 Banco do Brasil .

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação