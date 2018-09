Caminhão Munck solta braço e acerta carro estacionado

O acidente foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de sábado, 22, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do caminhão Mercedes Benz 1113 – trafegava pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim América, quando o braço do Munck soltou e acabou batendo num carro Chevrolet Onix que estava estacionado.

A peça do caminhão arrastou o automóvel por alguns metros. A lateral do carro ficou parcialmente destruída.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia