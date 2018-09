Criança leva mais de 30 pontos após sofrer ataque de Pit Bull

Uma criança de 10 anos, residente no Bairro Bodanese, em Vilhena, sofreu ferimentos graves na cabeça, após ser atacada por um cachorro da raça Pit Bull, na noite de domingo, 23.

Quando uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao imóvel onde a criança reside, a encontrou sentada em frente à casa, rodeada de pessoas, apresentando inúmeros ferimentos pelo corpo e intenso sangramento na região do crânio.

A menina foi conduzida ao hospital, onde ficou sob cuidados médicos, e recebeu mais de 30 pontos, só na região do couro cabeludo.

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia, o comandante do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, capitão José Joaquim, cobrou a conscientização dos proprietários dos cães desta raça em específico, para que tomem os cuidados necessários e não pratiquem treinamentos que possam estimular a agressividade, a fim de evitar uma tragédia.

A reportagem do site não conseguiu informações, que esclareçam de quem seja a propriedade do animal, uma vez que o ataque ocorreu dentro do quintal da vítima.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia