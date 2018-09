Entidades contribuem com o plano de governo de Expedito

Documentos recebidos sugerem medidas para o planejamento estratégico para industrialização, educação e urbanização

O candidato ao governo pela coligação “Rondônia, esperança de um novo tempo”, Expedito Junior recebeu três importantes contribuições que irão enriquecer ainda mais seu plano de governo. Na sexta-feira (21), ao participar do debate na sede da Federação das Indústrias de Rondônia, ele recebeu exemplares do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Rondônia, do Plano Estratégico para a Educação, do Movimento Rondônia pela Educação e ainda um Manifesto dos arquitetos e urbanistas em defesa do planejamento urbano solidário e inclusivo.

O candidato reafirmou suas propostas para a industrialização do estado, com foco na geração de emprego e renda, e disse que vai lutar para que o distrito industrial de Porto Velho, onde tem apenas vinte empresas, tenha no mínimo duzentas. Expedito citou propostas como o incentivo à industrialização de produtos básicos, de forma que Rondônia não seja mero exportador de commodities e falou de sua determinação em liderar uma frente de governadores juntamente com o Mato Grosso, o Acre e o Amazonas, para lutar por bandeiras como a duplicação da BR-364, o balizamento, dragagem e manutenção permanente do corredor navegável do rio Madeira, para garantir a navegação perene o ano todo; a construção da Ferronorte, a efetivação da internacionalização do aeroporto de Porto Velho, enfim, consolidar uma estrutura logística intermodal que estimule os empreendedores.

Na questão da educação, Expedito disse que vai criar uma forma de premiar as escolas com melhor desempenho nas avaliações do Ideb. “Vamos estimular uma competição saudável, uma competição que só terá ganhadores”, disse ao explicar que foi visitar a escola Alexandre Gusmão, em Nova Brasilândia, que obteve a melhor média nos anos iniciais do ensino fundamental, para saber o que há de diferente na escola que possa ser aproveitado nas demais unidades da rede estadual de ensino.

“Não tem nada demais. O que existe é a motivação e mobilização de toda a comunidade escolar por um modelo pedagógico de resultados. Ali, diretor da escola, professores, alunos e pais de alunos estão todos unidos por uma educação de qualidade.

Com relação ao manifesto dos arquitetos e urbanistas, o documento apresenta propostas para o Planejamento Urbano Solidário, baseado em um plano nacional de desenvolvimento social e econômico que atrele a ocupação do território nacional à economia, combinado com a descentralização das definições das políticas regionais e locais e uma maior participação popular nas discussões quem afetam a vida urbana.

O documento aborda questões como o direito à moradia, ao transporte público de qualidade e à cidade, enfim. Expedito aproveitou a oportunidade para anunciar que em conjunto com a prefeitura de Porto Velho vai construir a nova rodoviária da capital. “Chega de enrolação. Se não fizeram até agora, apesar de ter dinheiro disponível, eu vou fazer”, garantiu.

Texto e fotos: Assessoria

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.