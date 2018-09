Motorista perde controle e tomba na “Curva da Banana” próximo a Colorado; três pessoas foram levadas ao hospital

Acidente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, 24, na BR-435, na conhecida “Curva da Banana” próximo a cidade de Colorado do Oeste.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, o condutor da carreta Volvo NL 12 360, de cor azul, placa KDM-8418/Corumbiara, seguia pela rodovia carregado com Soja e quando chegou na Curva da Banana, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle de direção e tombou as margens da via.

No caminhão, além do motorista havia mais duas pessoas que estavam de carona, sendo pai e filho, que juntamente com o motorista ficaram bastante feridos, Eles foram socorridos por ambulâncias do hospital municipal de Colorado, onde estão passando por procedimentos médicos. Ainda não informação sobre o estado de saúde das vítimas.

As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia