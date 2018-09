PMs de RO e MT realizam operação para combater ilícitos na fronteira com a Bolívia

Nos dias 20 e 21 de setembro aconteceram diversas ações integradas durante a Operação Divisa Integrada entre policiais militares do 3º BPM, policiais militares de Mato Grosso e Receita Federal, na região do Cone Sul de Rondônia.

Por ordem nacional, a missão aconteceu simultaneamente nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia.

A operação visou o combate de ações ligadas ao narcotráfico, descaminho, contrabando, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, contrabando de veículos, imigração ilegal e o garimpo ilegal entre os Estados fronteiriços, sobretudo nos municípios de maiores incidências, bem como na fronteira com o país vizinho, Bolívia.

O objetivo da missão foi de reduzir os índices de criminalidade, visando abrandar o clamor público, o resgate da governança social, bem como, o reestabelecimento da condição de sensação de segurança e da manutenção da paz social dos munícipes, especialmente nas regiões de fronteiras.

Durante a missão foram abordados condutores e ocupantes de veículos, verificados antecedentes criminais, porte ilegal de armas, mandados de prisão, e o porte de drogas ilícitas.

Foram incrementados os patrulhamentos nas modalidades motorizado e a pé, bem como intensificadas as abordagens em áreas de risco à prática de crimes, como ação preventiva, abordando pessoas em atitudes suspeitas.

A missão principal foi saturar as áreas críticas e bloquear as principais vias interestaduais e patrulhamento nas estradas vicinais, pautados pelos estudos e análises realizados em nível do 3º BPM.

Resultados

Durante toda a operação foram realizadas abordagens a 28 motos, 21 carros, 02 caminhões e buscas pessoais a 68 pessoas. Foram registrados dois flagrantes e lavrado um Termo Ciscunstanciado de Ocorrência (TCO).

As duas forças – de Mato Grosso e Rondônia – tiveram a oportunidade não só de atuar ombro a ombro, como também de conhecer a realidade da região e trocar informações referente às dificuldades as necessidades e outras realidades que ambas possuem.

Equipes Atuantes

FORÇA TÁTICA CMD/ CR 12 PMMT, GUPM PMMT 2º CIA COMODORO/MT, PATAMO 01/ RO e- PATAMO 02/ RO.

Fonte: Assessoria

Fotos: Divulgação