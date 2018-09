RO-070: motoqueiro sofre fraturas ao cair no trevo de acesso a Cerejeiras

Acidente foi registrado na tarde de domingo, 23, na RO-070, linha 3, no trevo de acesso a Cerejeiras.

A vítima identificada como Bruno Emanuel, trafegava pela rodovia com uma moto, quando no trevo de acesso a Cerejeiras, por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle do veículo e caiu.

Na queda, sofreu diversos ferimentos principalmente no rosto. Ele foi socorrido ao hospital municipal de Colorado e após passar por procedimentos médicos foi levado para Cacoal.

Texto: Extra de rondônia

Fotos: Extra de Rondônia