Senador do Bolsonaro quer reajuste do salário mínimo e corte de mordomias a políticos

Em discurso, Jaime Bagattoli diz que é ilógico salário mínimo custar menos de R$ 1 mil enquanto a população garante R$ 5 mil de auxílio paletó

O candidato ao Senado, Jaime Bagattoli (PSL) participou na tarde deste domingo, 23, de uma carreata no município de Guajará-Mirim. O evento reuniu centenas de pessoas em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da república e também aos candidatos do PSL em Rondônia. Já na concentração, o Senador do Bolsonaro em Rondônia cumprimentou as pessoas e recebeu apoio da comunidade.

O comerciante Antônio Carlos Gouveia disse que Bagattoli conquistou seu voto pelo jeito sincero com que fala e por sua meta caso eleito. “O brasileiro não aguenta mais tantos impostos. Pra se ter uma ideia, a gasolina passa por Guajará, vai pra Bolívia e ainda assim lá é comercializada por R$ 1,50. Isso é um absurdo. Precisamos de mais dignidade”, disse.

Em sua fala no fim da carreata, Jaime Bagattoli relembrou que os brasileiros não devem mais aceitar as mordomias da classe política. “Somos obrigados a aceitar um salário mínimo que não chega a R$ 1 mil por mês enquanto os políticos recebem auxílio paletó de R$ 5 mil. Isso é um absurdo e não podemos mais aceitar esse tipo de abuso”, discursou.

Jaime segue sua agenda com compromissos na região central do estado onde se reúne com produtores locais.

