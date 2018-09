Câmara de Pimenteiras abre processo seletivo para contratação de Contador e Controlador Interno; confira edital

A Câmara Municipal de Vereadores de Pimenteiras do Oeste, região do Cone Sul do Estado de Rondônia, através da Resolução 002\2018, abriu Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária, porém imediata, de Contador e Controlador Interno.

Com carga horária de 20 horas semanais e salário inicial de R$ 2.000,00, o aprovado terá direito ainda aos auxílios que a categoria tem direito.

Para o cargo de Contador, é necessária apresentação de Curricullum contendo: Nível Superior em contabilidade, com registro profissional em NS no Conselho (CRC). Já para a cargo de Controlador Interno, é necessário a apresentação de: Nível Superior em Ciências Contábeis, Econômicas, Jurídicas ou Administração.

O Processo Seletivo Simplificado consistirá em Prova Objetiva e Análise de Currículos dos candidatos pela Comissão.

As inscrições para o Processo são gratuitas, porém, só são feitas através do E-mail: testeseletivocmpo@outlook.com. As inscrições passaram a serem a partir da 0h00min de hoje, 25 de setembro de 2018 e vão até às 23h59min do próximo dia 28 de setembro, sexta-feira.

A aplicação da prova objetiva está prevista para acontecer no dia 21 de outubro, na cidade de Pimenteiras.

Abaixo, o link do site da Câmara Municipal de Pimenteiras, onde, no canto superior esquerdo da página é possível acessar e fazer o download do Edital do Processo Seletivo: http://www.pimenteirasdooeste.ro.leg.br/

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação