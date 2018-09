Genro de Cassol, candidato a estadual, sofre acidente próximo a Colorado

O candidato a deputado estadual, Junior Raposo (PP), sofreu acidente na madrugada desta terça-feira, 25, na BR 435, rodovia que liga a BR-364 as cidades do Cone Sul.

De acordo com informações, o candidato conduzia na sua caminhonete Toyota Hilux, placa QRA-0026/Jaru, seguia pela rodovia sentido Colorado e estava acompanhado de dois amigos, quando em determinado momento, um cavalo teria atravessado na pista. Com isso Junior tentou desviar para o acostamento, mas a tentativa falhou e acabou colidindo com o animal.

No choque, todos os ocupantes do veículo saíram ilesos, havendo apenas danos materiais. Após o impacto, o animal levantou saiu da pista e desapareceu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e registrou a ocorrência.

Texto : Extra de Rondônia/Pimenta Virtual

Fotos: Divulgação