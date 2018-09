Jaime Bagattoli defende setor produtivo em visita ao interior de Rondônia

O candidato do Bolsonaro ao Senado defendeu corte de gatos desnecessários para investimento na população

O candidato ao senado, Jaime Bagattoli (PSL) visitou os municípios de Urupá e Mirante da Serra nesta segunda-feira, 24. O senador do Bolsonaro em Rondônia percorreu todo o setor comercial da região, conversou com produtores e defendeu a industrialização do agronegócio como modo de fomentar a economia rondoniense e colocar de vez o estado no trilho do desenvolvimento. O candidato ao governo pelo mesmo partido, Marcos Rocha, também esteve na região onde apresentou suas propostas de trabalho.

O produtor rural Idésio Martins dos Santos encontrou Jaime Bagattoli durante sua caminhada e o questionou acerca de sua proposta de campanha. “Eu quis saber exatamente quais são as propostas dele porque eu nunca havia encontrado um candidato a senador de Rondônia. Gostei do que ele falou e acredito se tratar de um bom projeto para o nosso estado”, opinou.

Durante conversa com a população, Jaime Bagattoli reiterou que não é político e que decidiu se candidatar ao cargo a pedido do próprio Jair Bolsonaro e também pelo fato de estar revoltado com a situação política atual. “Precisamos de mudança na política e não podemos ficar de braços cruzados. É preciso levantarmos todos e ir em busca deste objetivo”, disse o candidato.

Em resposta aos questionamentos recebidos, Jaime reiterou que é necessário acabar com as mordomias da classe política, reduzir o repasse aos poderes, além de realizar uma reforma política de verdade e enxugar os custos da máquina pública. “Esse é um dos meus objetivos. Sou um homem que vai trabalhar pelo agronegócio e por todos os setores da sociedade, mas sem uma mudança na política não há mais o que se fazer. É preciso reescrevermos esta realidade”, explicou. No final do dia, Jaime Bagattoli participou de uma carreata no município de Urupá e depois seguiu com sua agenda.

Texto e foto: Rômulo Azevedo

