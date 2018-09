Jovem apanha ao cobrar dívida e caso vai parar na polícia

Um jovem de 24 anos procurou a Polícia Civil para denunciar um funcionário de uma veterinária, localizada na Avenida Paraná, em Vilhena, por agressão.

De acordo com os relatos do denunciante, presentes no boletim de ocorrência, a alguns dias ele realizou um serviço para o agressor, que ficou devendo o valor de R$ 200,00.

Diante do fato do devedor se esquivar de pagar a dívida por diversas vezes, o denunciante procurou o mesmo no estabelecimento comercial onde trabalha.

Ainda segundo a vítima, quando chegou ao comércio, o devedor pediu para que ele entrasse em um escritório, logo após começou a agredi-lo com chutes e socos.

Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado ao IML para ser submetido a exames de corpo de delito.

