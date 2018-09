MP implanta projeto para combater índice de evasão escolar no Cone Sul

O Ministério Público de Rondônia (MP), por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação (CAOP-Educação), levou o projeto “Nenhum a Menos” à região Sul do Estado.

A iniciativa visa combater o alto índice de evasão escolar nas redes pública municipal e estadual em Rondônia.

No período de 17 a 20 de setembro, equipes do MP ministraram palestras para gestores e secretários da área da educação, durante encontros realizados em três cidades polo: Colorado do Oeste, Cerejeiras e Vilhena.

Durante as atividades, o diretor do CAOP-Educação, Procurador de Justiça Rodney Pereira de Paula, falou sobre evasão escolar, abandono, infrequência, distorção idade/série e melhora dos índices de aprendizagem dos alunos da Educação Básica das redes municipais e estaduais.

As palestras tiveram como público gestores escolares das redes municipal e estadual, coordenadores regionais de Ensino, secretários de Educação e, ainda, conselheiros tutelares.

Os encontros tiveram início no dia 17 de setembro em Colorado do Oeste, reunindo profissionais locais e também da cidade de Cabixi. Nos dias 18 e 19, os trabalhos foram realizados em Cerejeiras para representantes daquela cidade, de Corumbiara e Pimenteiras do Oeste. Já no dia 20, a palestra foi ministrada em Vilhena para as equipes do Município e, ainda, de Chupinguaia.

