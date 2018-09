Orçada em R$ 2,5 milhões, reforma da Câmara tem aditivo de R$ 350 mil para instalar espelho e telhas de isopor; vereador explica

No final de agosto, o vereador Wilson Deflon Tabalipa (PV) foi designado presidente da Comissão Especial para fiscalização da obra de reforma e ampliação da sede da Câmara de Vilhena.

Tendo por objetivo ter conhecimento da execução da obra, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o parlamentar.

A entrevista aconteceu semana passada na própria sede do Legislativo, onde as obras são executadas a todo vapor.

De acordo com Tabalipa, as obras estão em 50% dos serviços executados e está dentro do prazo estabelecido em contrato com a construtora.

O valor inicial era de R$ 2.513,261,05 (dois milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e sessenta e um reais com cinco centavos). Relembre AQUI

Porém, de acordo com o parlamentar, o valor teve um aditivo de R$ 350 mil em decorrência de algumas alterações na obra. “O espelho da frente do prédio será laminado e as telhas serão colocadas de isopor” pontuou. Ele garantiu que o valor do aditivo está declarado no Tribunal de Contas da União (TCU).

O vereador disse também que a obra é fiscalizada por um engenheiro civil da Construtora Norte Edificações e Empreendimentos . “A empresa tem a função de verificar a execução da obra da forma como foi planejada pelo arquiteto” ressaltou.

Tabalipa finalizou dizendo que o novo prédio é uma obra moderna que deixará a cidade mais bonita, e terá “vida útil” de 30 anos.

TELHAS DE ISOPOR

O produto apresenta uma grande flexibilidade para diferentes projetos, além de serem compatíveis com qualquer tipo de acabamento. Um dos fatores que influenciam a preferência do produto na construção civil é o isolamento térmico e acústico que o material proporciona. Ameniza os ruídos e mantém a temperatura ambiente.

POLÊMICA

A obra é motivo constante de críticas da população em função do alto valor que será gasto, ao invés do recurso ser investido, principalmente, no setor de saúde pública.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia