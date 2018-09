PM de Chupinguaia recupera veículo furtado de mototaxista em Vilhena

A recuperação se deu no Km 4 da RO-391, próximo a Chupinguaia, poucas horas após o furto, que ocorreu por volta das 14h00 em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, o frentista de um posto de combustíveis comunicou a Polícia Militar de Chupinguaia, de que um homem em atitude suspeita havia pedido para abastecer sua motocicleta e derrepente disse que não tinha dinheiro para pagar.

Imediatamente o comunicante parou o abastecimento e o homem empreendeu fuga no veículo, que possuía as características das usadas por mototaxistas.

Diante dos relatos do denunciante, os militares fizeram contato com a Central de Operações da PM de Vilhena, que confirmou o furto de um veículo com as mesmas características.

Em diligências, por volta das 17h00, o veículo foi localizado abandonado às margens da rodovia acima citada, com a chave na ignição, sendo removido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

O FURTO

De acordo com a vítima, que é mototaxista do ponto Cristo Rei, localizado na Avenida Melvin Jones, ele deixou a motocicleta no estacionamento com a chave na ignição e ao entrar no escritório para almoçar, ouviu a moto sendo ligada.

Ao verificar, avistou o momento em que um sujeito desconhecido empreendeu fuga no veículo, sentido o setor 17.

Texto e fotos: Extra de Rondônia