Prefeita recebe homenagem em reconhecimento a suas ações em Chupinguaia

A prefeita Sheila Mosso (DEM) recebeu, na última semana, o prêmio destaque 2018, em função de suas ações em prol de Chupinguaia.

A entrega foi realizada pela empresa rondoniense de Publicidade, que também agraciou empresários e outras autoridades locais.

De acordo com o organizador do evento, a homenagem à mandatária municipal deve-se ao trabalho desenvolvido por Sheila à frente da prefeitura que tem mudado a cara do município.

“É o reconhecimento que estamos no caminho certo, realizando obras que vão de encontro aos anseios da população. O prêmio nos dá mais responsabilidade para novos desafios”, observou.

Ainda, a prefeita fez questão de avaliar sua gestão. “Quando assumi a prefeitura sabia da minha responsabilidade e juntos continuaremos buscando o melhor para nossa população. Estamos fazendo todo o é possível fazer. Quero agradecer a todos os chupinguaienses pela confiança e continuem acreditando na nossa equipe”, encerrou a chefe do poder executivo.

Texto e fotos: Assessoria