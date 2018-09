Presidente da CCJR é contrário à alteração do Ficha Limpa: “O prefeito não deveria ter enviado esse projeto à Câmara”

O vereador Rafael Maziero (PSDB), presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Câmara de Vilhena, se posicionou a respeito da solicitação feita pelo prefeito Eduardo Japonês (PV) para alterar a lei Ficha Limpa.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o parlamentar para saber se ele é favorável ou contrário ao projeto que tem por finalidade modificar a lei para reduzir, de 8 a 2 anos, as penas administrativas impostas aos ocupantes de cargos comissionados na prefeitura.

O objetivo é nomear o secretário municipal de saúde, Afonso Emerick. Leia mais AQUI

O parlamentar é contrário ao projeto e explicou seus motivos. “Não era o momento do prefeito mandar esse projeto à Câmara, devido o momento pelo que vive o Brasil. A velha política está desgastada, e nós, que fazemos a nova política, temos que tentar fazer o diferente. Nacionalmente os políticos se vangloriam por serem ‘Ficha Limpa’ e nós não devemos entrar na contramão e flexibilizar a lei, não é nessa toada que se deve caminhar. Nesse sentido, eu vou me posicionar contrário”, garantiu.

Maziero, por ser presidente da CCRJ, terá que analisar o projeto dentro dos ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e dar seu parecer. Ele assegura que, mesmo que seja constitucional, seu voto será contrário. “Como vereadores, temos que respeitar o povo e o povo não quer essa mudança”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação