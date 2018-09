SEM ACORDO: secretário quer mais atendimentos por plantões e médicos exigem aumento na ajuda de custo em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 25, o secretário municipal de saúde, Afonso Emerick, realizou uma reunião no auditório da prefeitura para um debate sobre o aumento na ajuda de custo dos médicos que atuam em Vilhena.

Participou da reunião o presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), médico Jânio Quadros, além de médicos da rede pública de Vilhena.

O encontro iniciou com a manifestação dos profissionais de saúde, alegando ganhar pouco com relação à ajuda de custo de R$ 1.700,00, praticado em Vilhena, que seria o segundo mais baixo do Estado. Eles querem melhorias nas estruturas dos postos de saúde devido à precariedade e também o aumento de funcionários.

Por sua vez, Emerick disse que o problema do aumento da ajuda de custo será impossível resolver nesse mês. Contudo, garantiu que será feita uma lei municipal para que a categoria possa ganhar R$ 2.500,00 a partir de janeiro de 2019.

Em contrapartida, o titular da Semus solicitou aos médicos atender 16 pacientes por período. Neste quesito, entretanto, os profissionais alegaram que é impossível atender esse número em função da atenção dedicada a cada paciente durante o atendimento.

Disse, ainda, que a Semus está com contas atrasadas desde abril, mas que todos esses problemas sobre a atenção básica será resolvidos, principalmente nas condições de trabalho para os médicos.

A reunião, que durou quase uma hora e meia, encerrou sem acordo.

Texto e fotos: Extra de Rondônia