Veja quem faturou os ingressos para o 11º “Bailão da Agronomia”

O Extra de Rondônia em parceria com os organizadores do “Bailão da Agronomia” sorteou cinco ingressos para a 11ª edição da festa, que acontecerá nesse sábado 29, no Espaço Eventos Rodrigues em Cerejeiras.

Os sorteados foram:

Adriana Rodrigues

Aline F.C. de Aguiar

Caroline Dantas

Tiago Ferreira

Verônica Souza Lima

Os ganhadores deverão entrar em contato com Massami Nakamura, organizador do evento, através do telefone 9 9955-5572 para retirar seu ingresso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação