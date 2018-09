Asbavi/Sicoob Credisul conquista 4º lugar em etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude 2018

A equipe masculina da Asbavi/Sicoob Credisul, categoria 15 a 17 anos, conquistou o 4º lugar na etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude 2018. A competição aconteceu entre 19 e 23 de setembro, em Manaus (AM). Os Jogos Escolares da Juventude é a maior competição escolar do Brasil.

A etapa regional valia vaga para a nacional em Natal (RN). Na disputa contra a equipe do Pará, a equipe Asbavi/Sicoob Credisul acabou perdendo por dois pontos de diferença, ocupando então o 4º lugar na competição.

Segundo Siverlô Meireles, técnico e coordenador do projeto de basquete da Asbavi, para chegar até a fase regional foram muitas vitórias.

“Os jogos escolares começam na fase municipal. Fomos campeões nessa fase disputando com cinco equipes, depois campeões na regional do Cone Sul de Rondônia. Então fomos para a etapa estadual com sete equipes, onde ganhamos e nos classificamos para a regional em Manaus. Lá em Manaus tinham equipes do Distrito Federal, Mato Grosso e de todos os estados da região Norte”, contou.

Agora, a equipe da Asbavi/Sicoob Credisul Sub-18 se prepara para disputar, em outubro, o Campeonato Brasileiro de Clubes, no Rio de Janeiro, com as 20 principais equipes da categoria no Brasil. Em novembro é a vez da equipe Sub-16, que disputará o campeonato, em Belo Horizonte, com outras 24 principais equipes de todo o País.

