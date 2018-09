Expedito lançará programa de recuperação de áreas degradadas e encapoeiradas

Ao percorrer pela terceira vez em menos de quarenta dias municípios do cone Sul e da Zona da Mata, onde estão localizadas as regiões mais produtivas de grãos do Estado, o candidato a governador pela coligação “Rondônia, esperança de um novo tempo”, Expedito Júnior, reforçou seu projeto de recuperação de áreas degradadas e encapoeiradas.

Na ocasião, o candidato também falou sobre a agilização na liberação de licenças ambientais, como forma de provar que é possível dobrar a produção de grãos e carne, sem realizar com novas derrubadas.

Segundo o planejamento que consta em seu plano de governo, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad) será criado em parceria com os municípios que serão os responsáveis pelo cadastro, montagem de viveiros e distribuição de mudas, juntamente com as secretarias do Meio Ambiente, da Agricultura e Emater.

“Precisamos ao mesmo tempo, desburocratizar a Sedam, principalmente nas ações relacionadas ao licenciamento de empreendimento rural. Vamos incentivar o produtor a cadastrar sua propriedade e atuar com muita firmeza na regularização fundiária das pequenas propriedades”, explicou o candidato.

De acordo com Expedito Junior, o cadastramento rural habilita o produtor a participar de programas como recuperação de áreas, distribuição de sementes, mudas de espécies frutíferas, calcário e assistência técnica através da Emater.

MATAS CILIARES

O planejamento contempla ainda a criação do Programa de Recuperação de Matas Ciliares e Recuperação de Créditos de Carbono, por meio do incentivo ao plantio de espécies nativas para recuperação das áreas, programa que também terá a parceria das secretarias do Meio Ambiente, da Agricultura e da Emater, além das prefeituras. As mudas de espécies nativas serão oferecidas pelo governo.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria