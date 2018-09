Homem tem 90% do corpo queimado e companheiro suspeito do crime está foragido

O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira, 26, na Rua 102-7, no Bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Daniel Reis de Camargo, deu entrada no pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena, com 90% do corpo queimado.

A vítima teria se desentendido com o companheiro por motivos de ciúmes. No calor da discussão, o agressor pegou gasolina e jogou em Daniel e ateou fogo.

A vítima foi socorrida por uma Unidade do Corpo de Bombeiros e seu estado é gravíssimo.

O suspeito fugiu após cometer o crime.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa