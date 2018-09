I desafio de conhecimento de contabilidade movimenta acadêmicos da Avec

No sábado, 22, se comemorou o Dia do Contador. E para celebrar a data, a Faculdade AVEC reuniu os acadêmicos de Ciências Contábeis e Administração para participarem do I Desafio de Conhecimento de Contabilidade.

No auditório da instituição, os acadêmicos foram divididos em grupos e, num jogo de perguntas e respostas, competiram para saber qual turma teria o maior conhecimento.

Presidida pelo coordenador do Curso de Ciências Contábeis e diretor da Faculdade AVEC, professor Marcos Roberto Pinto, o desafio reuniu cerca de 100 alunos que tiveram suas performances avaliadas pelos professores Ricardo Soares, Rodrigo Faccin, César Andrade e pela secretária acadêmica Adriana Nunes.

A equipe vencedora foi dos acadêmicos do 8º período de Contábeis, que receberam como prêmio um kit churrasco. Após o encerramento do Desafio, todos acadêmicos e professores se confraternizaram com lanches e refrigerantes.

O professor Marcos Roberto expõe que através das atividades em grupo é possível criar um interesse maior ainda pela área.

“Esse Desafio nos dá um feedback do que foi aprendido pelos alunos, mas também os estimula a buscar por conhecimento na área através da competição. Ninguém quer perder e por isso eles se preparam. E isso acontece todos os dias no mercado de trabalho”, avalia o coordenador do Curso.

Texto e fotos: Assessoria