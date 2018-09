Inaugura nesta quinta-feira a Vinho & Ponto Vilhena

Nesta quinta-feira 27, a partir das 19h30 inaugura a Vinho & Ponto Vilhena trazendo para seus clientes mais de 400 rótulos de vinhos e espumantes. A loja oferecerá também uma carta com preços especiais para casamento, empórios e mercados.

A Vinho & Ponto funcionará de segunda à sexta-feira das 12h as 20h, e aos sábados de 14h as 20h. Dentre as especialidades que fazem parte da adega da loja, estarão bebidas premiadas e que são referências de vários países.

A casa trabalhará com o e-commerce e a opção de retirada, ofertando produtos de qualidade e que apresentam uma variedade de preços.

A Vinho & Ponto está localizada na Rua Quintino Cunha 221, Galeria Mirage, sala 08 e atenderá através do telefone 3322-8725.

