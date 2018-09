Maioria dos vereadores não admite alterações no “Ficha Limpa”; Ikino questiona mudança de pensamento de Japonês

Após declarações de Rael Zigue (PTB) e Rafael Maziero (PSDB) – leiam AQUI e AQUI -, outros vereadores de Vilhena decidiram se manifestar a respeito do ofício enviado à Câmara pelo prefeito Eduardo Japonês (PV), solicitando alterações no projeto “Ficha Limpa”.

O tal projeto tem por finalidade modificar a lei para reduzir, de 8 a 2 anos, as penas administrativas impostas aos ocupantes de cargos comissionados na prefeitura.

O objetivo é nomear o secretário municipal de saúde, Afonso Emerick. Leia mais AQUI

Nas entrevistas feitas pelo Extra de Rondônia, a maioria dos parlamentares se manifestou contrário e outros declararam que, ainda, vão esperar a análise feita pela assessora jurídica da Casa de Leis.

NEIDI IKINO (PV)

De todos, Nedi Ikino foi enfática e questionou a mudança de pensamento de Eduardo Japonês, que na campanha eleitoral preconizava o Ficha Limpa.

“Sou contra esse projeto. Não posso ser a favor de algo desse tipo. Eu não estou como vereadora, definitivamente, porque existe nesse Brasil coisas desse tipo. A questão do Célio Batista, todos sabem a situação. Mas o advogado dele entra e a justiça acata pagar a um vereador que nem trabalha e com isso eu fico impedida. Então é assim: é imoral, porém , não é ilegal. Então, essa questão de limpar ficha é a mesma coisa. Isso só acontece no Brasil . De várias pesos e varias medidas. Trabalhamos muito para o Eduardo vencer as eleições, foi também porque ele preconizava FICHA LIMPA. Como muda de ideia assim ? Não, para os fichas sujas. Não vou limpar ficha de ninguém”, analisou.

ADILSON DE OLIVEIRA (PSDB)

O presidente da Câmara, afirmou que, conforme o regimento interno, só se manifesta em caso de desempate. Contudo, adiantou que é contrário ao projeto.

TABALIPA (PV)

Já o vereador Wilson Tabalipa (PV) disse que o projeto está na assessoria jurídica da Câmara e depois vai para as comissões, onde será feita a análise. Ele quer aguardar o desenrolar do assunto.

ROGÉRIO GOLFETTO (PTN)

Rogério “Barrelas”, como é conhecido, garantiu que seguirá o voto do relator do projeto.

CARLOS SUCHI (PODEMOS)

O vereador/militar disse que foi o primeiro, do Poder Legislativo, a se manifestar contrário ao projeto de autoria do prefeito.

FRANÇA SILVA (PV)

França da Rádio, como é conhecido, disse que vai esperar o parecer da assessoria jurídica da Casa, mas, de antemão, é contrário ao projeto.

SAMIR ALI (PSDB)

O vice-presidente da Câmara de Vilhena diz apenas que “tudo indica que serei contrário”

VERA DA FARMÁCIA (MDB)

O parlamentar disse ao Extra de Rondônia que ainda não tem uma posição e que vai aguardar a manifestação da assessoria jurídica do Legislativo.

LENINHA DO POVO

Através de sua assessoria, ela disse que vai aguardar o posicionamento da assessoria jurídica do Legislativo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação