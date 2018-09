Morre na UTI homem baleado no Conjunto Alvorada em Vilhena

Morreu na noite de terça-feira, 25, Adeildo Gelbari, de 41 anos, que foi baleado na noite do último domingo, 23, em sua casa na Rua 8006, no Conjunto Alvorada, em Vilhena.

Na ocasião, a vítima foi alvejada por um disparo de pistola 380. De acordo com testemunhas o alvo dos assassinos seria o filho de Adeildo Wesley Freire Gelbari, que tem diversas passagens pela polícia e envolvimento com o mundo do crime.

O corpo foi preparado pela funerária São Matheus e será velado na Igreja Jardim dos Vales, na Avenida José do Patrocínio, Nº 2790. O sepultamento ocorre no final da tarde de hoje.

A vítima completaria 42 anos nessa quinta-feira, 27.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia